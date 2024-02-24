شوف دلوقتي.. مشاهدة المسلسل عثمان الحلقة 149 مترجمة عربي على قناة الفجر الجزائرية

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي يمكن من خلالها مشاهدة كافة الأفلام والمسلسلات التركية التي يتم عرضها على هذه القناة عند تحميلها على شاشة التليفزيون وقد تقوم هذه القناة بعرض كافة المسلسلات بجودة عالية من حيث الصوت والصورة ومن المسلسلات التي يتم عرضها هو قيامة عثمان.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية يمكن إدخاله في شاشة التليفزيون لتحميلها ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التركية التي يتم عرضها بواسطة هذه القناة وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 12034

القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية هي النايل سات.

معدل الترميز 5000

معدل الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة SD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات يمكن ضبطها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11034.

معامل الاستقطاب يكون رأسي

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

موعد مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر

يوجد موعد محدد يتم فيه عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية وهذا الموعد يتمثل في الآتي:

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر يوم الخميس.

كما يتم عرض هذا المسلسل على قناة أي تي في التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع .

كما يمكن مشاهدة هذا المسلسل بكل سهولة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك على فيديو لاروزا والفيديو وقصة عشق، ويمكن مشاهدتهم باللغة العربية.

في النهاية قد علمنا ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وموعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على هذه القناة.