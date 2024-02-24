“بالزيادة الجديدة” موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بزيادة تصل لـ 15% (الهيئة القومية للتأمينات)

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف معاش شهر مارس 2024 وطريقة الاستعلام عن هذا المعاش من أجل الاستعداد لشهر رمضان المبارك كما يمكن صرف هذا المعاش من خلال العديد من الأماكن القريبة من منزلك بكل سهولة وسرعة.

موعد صرف معاشات شهر مارس

يوجد موعد محدد يتم فيه صرف معاش شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقررة وهذا الموعد يتمثل في الآتي:

تم تعجيل موعد استحقاق صرف المعاش الخاص بشهر مارس لعام 2024.

كما يتم طرح المعاش الخاص بشهر مارس بداية من يوم 1 من هذا الشهر وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات مارس 2024

توجد العديد من الأماكن المختلفة التي يتم من خلالها صرف معاشات شهر مارس 2024 وهذه الأماكن يمكن أن تتمثل في الآتي:

يمكن صرف معاش شهر مارس 2024 عن طريق ماكينات الصراف الآلى التي تخص البنك التابع لك.

كما يمكن صرفها من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الصرف عن طريق بنك ناصر الاجتماعي وذلك بالزيادة الجديدة.

الصرف عن طريق كارت ميزة.

يمكن أيضا الصرف عن طريق منافذ فوري بكل سهولة في الميعاد المحدد لها.

رابط الاستعلام عن معاش شهر مارس

يوجد رابط خاص بالاستعلام عن معاش شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة إلكترونيا وهذا الرابط هو