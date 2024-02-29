“أيام قليلة على الشهر المبارك” موعد شهر رمضان المبارك وأدعية استقبال الشهر الكريم 2024

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد شهر رمضان المبارك من أجل الاستعداد لهذا الشهر لشراء المنتجات وغيرها حيث يوافق أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس من هذا العام، قد بدأ العديد من الشعوب في الاستعدادات بذلك الشهر المبارك في جميع الدول العربية والإسلامية من تحضير وصناعة فوانيس رمضان في الكثير من مناطق التصنيع.

موعد شهر رمضان 2024

هناك موعد خاص ببدأ شهر رمضان المبارك الخاص بشهر مارس لهذا العام وهذا الميعاد يتمثل في الآتي

متبقي أيام قليلة على الشهر المبارك حيث يكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا بداية من يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس لعام 2024.

كما أن يوم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك في عام 2024 يكون يوم 10 من شهر مارس.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

بعد اقتراب موعد شهر رمضان 2024 يبحث الكثير من الأشخاص عن الأدعية المميزة الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك التي يمكن أن نرددها في ذلك الشهر وهذه الأدعية يمكن أن تتمثل في الآتي

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

يمكن قول دعاء اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اغفر لنا وارحمنا.

يمكن تكرار دعاء اللهم ارزقنا الجنة وباعد بيننا وبين النار في شهر رمضان المبارك.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان.

في النهاية قد علمنا ما هو الميعاد الخاص ببداية أول يوم من شهر رمضان المبارك الخاص بشهر مارس 2024 كما علمنا ما هي الأدعية التي يمكن أن نرددها في ذلك الشهر.