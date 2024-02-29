نجوم لم تغب شمسهم عن دراما رمضان فى السنوات الأخيرة.. مسلسلات رمضان 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن المسلسلات العربية وأيضا الخليجية التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان المبارك من أجل الاستمتاع بمشاهدة أحداث كل مسلسل من هذه المسلسلات، كما يوجد ميعاد محدد لكل مسلسل سوف يتم عرضه والقناة الناقلة له التي يمكن متابعته من خلالها.

مسلسلات شهر رمضان

توجد العديد من المسلسلات العربية التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان المبارك القادم الخاص بشهر مارس وهذه المسلسلات تتمثل في الآتي

مسلسل الكبير أوي من مسلسلات رمضان القادم بطولة أحمد مكي.

مسلسل الحشاشين في رمضان القادم بطولة الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

مسلسل صيد عقارب بطولة غادة عبد الرازق وأحمد ماهر في شهر رمضان المبارك الخاص بشهر مارس 2024.

مسلسل امبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي ونور النبوي.

مسلسل العتاولة سوف يتم عرضه في رمضان القادم بطولة أحمد السقا ومي كساب.

مسلسل بابا جيه بطولة الفنان أكرم حسني ونسرين أمين يتم عرضه في شهر رمضان المبارك القادم.

سوف يتم عرض مسلسل ب100 راجل في رمضان القادم لشهر مارس 2024 بطولة الفنانة سمية الخشاب.

سوف يتم عرض مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم ومصطفى خاطر.

مسلسلات رمضان الخليجية

توجد العديد من المسلسلات الخليجية التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان المبارك لعام 2024 وهذه المسلسلات تتمثل في الآتي

مسلسل تاج سوف يتم عرضه في رمضان 2024 بطولة النجم تيم حسن .

مسلسل العربجي 2 بعد نجاح الجزء الأول من هذا المسلسل ويكون بطولة باسم ياخور.

مسلسل المهرج سيتم عرضه في رمضان القادم.

مسلسل شر البلية في رمضان القادم 2024.

في النهاية قد علمنا ما هي أشهر المسلسلات التي سوف يتم عرضها في شهر رمضان المبارك سواء المسلسلات العربية أو الخليجية.