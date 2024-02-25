“فرحي اطفالك” تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد على الأقمار الصناعية وكيفية تثبيتها على الريسيفر

من الممكن الحصول على قناة طيور بيبي والتي تعتبر من أفضل القنوات الفضائية التي تعمل على تقديم محتوى عربي لأغاني الأطفال ومحتوى الأطفال والبرامج المميزة، ومن خلال السطور المقبلة نتعرف على أهم المعومات التي تتعلق بتردد القناة وكيفية تثبيتها على جهاز التلفاز حيث يبحث عدد كبير من الآباء والأمهات عن كيفية تثبيت تلك القناة والتي تعد من بين القنوات العربية المحببة للكثير من الأطفال، ولها أكثر من قناة حيث توجد قناة طيور جنة العامة، وقناة طيور بيبي، ولذلك نستعرض تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 والتي تبحث عنها كل الأمهات.

تردد قناة طيور بيبي 2024

تعتبر القناة الفضائية طيور بيبي هي واحدة من بين أشهر القنوات الفضائية والتي حققت نسب عالية من المشاهدة ما بين الدول العربية حيث تقوم الأمهات بمحاولة ضبط تلك القناه على التلفاز لأنها تعتبر من بين أروع القنوات التي تعرض محتوى هادف يخص محتوى للأطفال حتى في الأناشيد والأغاني التي تقوم بعرضها والمقاطع والفواصل التي تقوم بتوفيرها على القناة بشكل يومي دائما وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة، جدير بالذكر أن الإدارة الخاصة بقناة طيور بيبي قد حرصت على توفير البيانات والإحداثيات الجديدة للتردد، وهو ما نتابعة من خلال الآتي.

تردد طيور بيبي على نايل سات

يمكنك أن تقوم بضبط التردد الخاص بتلك القناة من خلال تلك الاحداثيات التي نقدمها من خلال نقاط المقبلة لكي تستطيعين تثبيت القناة على الجهاز.

تردد 11274.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح ¾.

تردد طيور بيبي عرب سات

تردد القناة 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح ¾.

معامل التصحيح ¾. الاستقطاب عمودي.

محتوى قناة طيور بيبي

تحث القناة من خلال محتواها جميع الأطفال على العديد من القيم وتبث فيهم أيضا رواح المحبة والتعاون وتعمل على ترسيخ العديد من مبادئ الدين الاسلامي ولذلك تبحث كل الأمهات والعديد من الأسر العربية على ضبط تلك القناة لأطفالهم سواء القمر الصناعي نايل سات أو قمر عرب سات، حيث تعرض المزيد من الأناشيد والقصص برسوم جرافيك عالية الجودة لجذب الأطفال.

برامج قناة طيور بيبي

تقدم برامج تفاعلية تشجع الأطفال على المشاركة وتساهم في تنمية مهارات الأطفال الإبداعية واللغوية وتقدم محتوى هادف يُساعد في تنمية القيم الأخلاقية لدى الأطفال وتتميز بجودة عالية في الصورة والصوت

أغاني طيور بيبي

حكايات من القرآن

حكايات من التاريخ

برامج تعليمية

برامج ترفيهية

برامج تفاعلية