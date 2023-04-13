يعد الدعم الاجتماعي جزءًا أساسيًا من المجتمع الحديث، حيث يوفر المساعدة للأفراد في أداء مهامهم اليومية وتوفير الرعاية الطبية والرفاهية عبر سنوات، تابعت أسماء من تشملهم الرعاية الاجتماعية تطورها لتشمل أفرادًا عديدين في عام 2023، سوف يتضمن نظام الرعاية الاجتماعية الفئات المختلفة من كبار السن وأصحاب الإعاقة والأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة والمتبنين، نقدم لكم كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة 9 عبر molsa.gov.iq، وكافة التفاصيل، تابعونا.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة 9 عبر molsa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2023، في إطار جهودها لتحسين أوضاع المحتاجين في البلاد، في وجبة رقم ٩ لهذا العام، يتم إضافة مزايا نقدية وخدمات اجتماعية لشخص أو أسرة تحت خط الفقر، ويتم تحديد المستحقين حسب الأنظمة، باستناد إلى الدراسات والإحصائيات التي تنشرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بشكل سنوي، يتم الاعتماد على معلومات حول مستوى الفقر.

تهدف دولة العراق إلى تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر المعيشية تحت مستوى الفقر، وبهدف ذلك، فإن الحكومة العراقية تولي اهتمامًا خاصًا بشريحة واسعة من المواطنين المتضرِّرين بأوضاع صعبة، تم تأمين الدعم المالي الشهري والمساعدات الطبية والغذائية للأشخاص المحتاجين وتحت خط الفقر، كما توفر فرص عمل للاستثمار في المجتمع العراقي، وقد أُعلِنَتْ أسماء المشاركين في برنامج الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال موقعها الإلكتروني.

يمكن للأشخاص المؤهلين معرفة أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي في عام 2023 الجولة التاسعة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحكومية في العراق بإدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية لطالبي دعم اجتماعي، تتضمن اللوائح التي تُفرَج عنها من قِبَل الإدارة العراقية معلومات كافية والموارد أو الدعم الصحي المقدم للأفراد، بالإضافة إلى تاريخ التقديم المحدَّد.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2023

يشمل قانون أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 مجموعة متنوعة من الفئات تحت خط الفقر، وهذه الفئات تشمل المواطنين العراقيين والأجانب المسكنين في البلاد بشكل قانوني وشرعي، وتتضمَّن هذه الفئات ما يلي

يحتاج المتقدم الذكر إلى أن يكون في مدى العمر بين ١٨ و ٦٠ عاماً. ينبغي أن تكون عمر النساء لا يقل عن خمسة عشر عاماً ولا يتجاوز خمسة وخمسين عاماً. يتعين أن يكون الحاصل المستحق للمساعدة الأسرية مؤلفًا من عدد لا يقل عن أربعة أفراد. ينبغي على المواطن عدم حيازة أية ممتلكات أو عقارات أو قطع أراضٍ. يجب أن لا يمتلك المواطن تأمين صحي. اليتيم. العاطل عن العمل. العاجز. يتطلب أن تكون لدى زوجة المدان وثائق تثبت حالتها. العزباء. المطلقة. الأرملة.



قدمنا لكم كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة 9 عبر molsa.gov.iq، يجب الإشارة إلى أن الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية يتم بعد مرور 30 يومًا من تقديم الطلب وإجراء التقييم الاجتماعي للحالة.