“الوجبة الأخيرة” رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي
يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي تم توفيرها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والتي قامت بتحديد عدد من الشروط التي تحدد من هم مستحقي الدعم دون غيرهم، وهو ما يحقق العدالة داخل العراق، وتوفر الوزارة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن المستحقين للدعم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية.
الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي
وتقدم منصة مظلتي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المستحقين بشكل إلكتروني من خلال نشر ملف بصيغة pdf يحتوى على قوائم الاستحقاق وذلك من أجل التسهيل عليهم، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الكمبيوتر أو الهاتف، حيث يتطلب الأمر فقط توفر خدمة الإنترنت ثم بعد ذلك إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية
- تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر.
- الدخول إلى الخدمات الاجتماعية.
- اختيار الدفعة المراد الاستعلام عنها.
- سوف يظهر أمامك الكشوف الخاصة بالدفعة.
شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق
ستتم الموافقة على المتقدمين استنادًا إلى مطابقتهم للمعايير التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وذلك بهدف التأكد من أن المساعدة المقدمة تصل إلى الأشخاص الذين يستحقونها حقًا، وهم أولئك الذين يواجهون ظروفًا تتسم بغياب الدخل، وتكون أجورهم أدنى من الحد الأدنى المحدد، ومن الشروط التي وضعتها الوزارة ما يلي :-
- ينبغي أن يكون العمر المطلوب للفرد الراغب في الحصول على الدعم ما بين الثامنة عشر والستين من العمر.
- أن يحمل الجنسية العراقية وأن يعيش فيها إقامة مستمرة.
- ألا يكون لديها ممتلكات ثمينة.
- يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص به الحد الأدنى المقرر، أو أن يكون ممن يتقاضون دخلاً غير ثابت.
- تتألف عائلته من أربعة أعضاء فأكثر.