معارض أهلاً رمضان 2024 بأسعار زمان .. تخفيضات تصل لـ30% على السلع الغذائية +أماكن وعناوين معارض رمضان بكل المحافظات

معارض “أهلا رمضان 2024″، تم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه العروض والخصومات على مختلف المنتجات الغذائية، من المتوقع أن تستمر معارض “أهلا رمضان” في تقديم خدماتها لمدة شهر كامل، مما يعزز توفير السلع الضرورية للأسر المصرية خلال هذا الشهر الكريم.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

تم الإعلان عن خطة محددة لتقديم معارض “أهلا رمضان 2024“، بالتعاون مع الغرف التجارية في المحافظات، حيث ستتيح هذه المعارض فرصة الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، يأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الدولة بتسهيل إمدادات السلع للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق التخفيف على الأسر ورفع العبء المالي عنها، تُعد هذه المعارض مبادرة تهدف إلى توفير منافذ بيع تقدم سلعًا غذائية بأسعار تنافسية ومخفضة مقارنة بالأسعار العادية في السوق المحلية، بهدف توفير احتياجات المواطنين.

أماكن معارض “أهلاً رمضان 2024” في القاهرة:

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

منطقة المنيل في حي مصر القديمة.

منطقة المعصرة والتبين، حيث يتوفر 4 منافذ للمعرض.

معارض “أهلاً رمضان 2024” في القليوبية:

منفذ في شبرا الخيمة بميدان المؤسسة قرب كلية الزراعة.

مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

قليوب مقابل النادي الرياضي بشارع مصرف إسكندر.

معارض “أهلاً رمضان 2024” في الجيزة:

بجوار مركز المدينة في كرداسة.

مركز أبو النمرس.

11 منفذًا في حي العجوزة.

3 منافذ في حي الهرم.

مدينة الحوامدية.

3 منافذ في حي شمال الجيزة.

4 منافذ في حي الوراق.

معارض “أهلاً رمضان 2024” في البحيرة:

شبراخيت.

مركز بدر.

وادي النطرون.

كفر الدوار.

دمنهور.

معارض “أهلاً رمضان 2024” في المنوفية:

أشمون.

شبين الكوم.

منوف.

مدينة السادات.

بركة السبع.

معارض “أهلاً رمضان 2024” في القاهرة:

منفذ “أهلاً رمضان” في ميدان الحرية بالمعادي.

منفذ “أهلاً رمضان” في ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

منفذ “أهلاً رمضان” في منطقة زهراء المعادي.

منفذ “أهلاً رمضان” في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

معارض “أهلاً رمضان 2024” في الإسماعيلية:

أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

معرضان بمركزي فايد والتل الكبير.

أماكن معارض “أهلا رمضان 2024” في محافظة قنا:

ميدان الساعة بمدينة قنا.

مقر مجلس مدينة نجع حمادي القديم بشارع التحرير.

شارع مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

شارع الدندراوية بمدينة الوقف.

شارع المستشفى العام بأبوتشت.

شارع بورسعيد بفرشوط.

شارع 23 يوليو بمدينة نقادة.

شارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

أماكن معارض “أهلا رمضان 2024” بمحافظة جنوب سيناء:

بجوار مدرسة علي مبارك الابتدائية.

قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

حي النور.

السوق التجاري القديم.

دهب.

رأس سدر.

أمام المدرسة الثانوية العسكرية.

أبو صوير.

أبورديس.

أماكن معارض “أهلا رمضان 2024” بالمنيا:

شارع العرفاني بمدينة ملوي.

شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص.

مدينة ديرمواس في أقصى جنوب محافظة المنيا.

أماكن معارض “أهلا رمضان 2024” بدمياط:

جوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط.

ميدان الساعة.

كفر سعد بالطريق السريع.

السوق الحضارية بمدينة فارسكور.

وسط مدينة الزرقا.

في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة.

أماكن معارض “أهلا رمضان 2024” بالسويس: