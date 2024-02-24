مبارك لكم.. “molsa.gov.iq” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شمول خاص وعام الوجبة الاخيرة 2024.. حمل الملف صيغة PDF

تم الإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وهذا البرنامج يعد واحدًا من أبرز برامج الدعم والرعاية في البلاد ويهدف البرنامج إلى تقديم العون والمساعدة للعديد من الأسر العراقية، خاصةً لأولئك الذين يعانون من ضائقة مالية وصعوبات معيشية ومن خلال هذه الكشوفات، تعكس الحكومة العراقية التزامها بتقديم الدعم للفئات المحتاجة، وتعمل على توفير بيئة مستدامة ومناسبة للمعيشة الكريمة لجميع المواطنين.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر واحدًا من أكثر برامج الدعم شهرة في العراق حيث يهدف إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة ويتوافقون مع مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة لضمان العدالة والشمولية في توزيع الدعم ومن بين هذه الشروط:

أن يكون المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق بصورة دائمة، مما يضمن توجيه الدعم للفئات المستحقة داخل البلاد.

عدم وجود دخل شهري ثابت لدى المتقدم، مما يعكس حاجته للدعم المالي لتغطية احتياجاته الأساسية.

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا، لتأكيد أنه قادر على الاستفادة من الدعم بشكل مناسب.

عدم امتلاك المتقدم لأصول أو عقارات أو أملاك، حيث تعد هذه الشروط مؤشرًا على الحاجة الماسة للدعم المالي

من خلال فرض هذه الشروط، تسعى الوزارة إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتوجيهه إلى من هم في أمس الحاجة له، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز مستوى العيش في المجتمع العراقي.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

أكد وزير العمل العراقي على التزام الوزارة بتيسير عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تجنب التكدس والإزدحام داخل المكاتب الحكومية وتحقيق الشمولية والفعالية في توزيع الدعم ولذلك، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية للحصول على المعلومات بسهولة: