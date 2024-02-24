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“هتندم لو ضيعت المترو”.. قم بالتقديم الان على وظائف المترو”M” 2024 خط الكيت كات – العتبة – جامعة القاهرة.. اعرف الشروط واماكن العمل
وظائف المترو 2024
يسر شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو الإعلان عن توفر وظائف المترو لعام 2024 و أصبحت هذه الفرص متاحة الآن للجمهور بكل سهولة ويسر حيث يمكن التقديم عليها بضغطة زر، من دون عناء البحث الطويل أو التقديم عبر روابط معقدة وتقدم الشركة فرص وظائف في قسم بيع التذاكر بالمحطات القريبة من بولاق الدكرور جامعة القاهرة، التوفيقية و وادي النيل وجامعة الدول بالخط الأخضر الثالث للمترو.
شروط وظائف المترو 2024
تضع الشركة شروطًا صارمة لتحديد مؤهلات المتقدمين لوظائفها المتاحة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- يتعين على المتقدمين للوظائف المتاحة أن يكونوا قد حصلوا على شهادة تعليمية تفوق المستوى المتوسط، مما يعكس الحاجة إلى مستوى معرفي متقدم لأداء المهام المطلوبة.
- كما يتعين أن لا يتجاوز عمر المتقدم للوظيفة الأربعين عامًا، مما يؤكد على الحاجة إلى شباب متحمس وطموح للمشاركة في رفعة الشركة.
- يفضل للمتقدمين بطلب التوظيف في هذه المحطات أن يكونوا من سكان تلك المناطق، وذلك لتسهيل عمليات الانتقال وتحسين كفاءة العمل، إضافة إلى تعزيز الانتماء المجتمعي وتفاعل الموظفين مع البيئة المحلية.
طريقة التقديم على وظائف المترو 2024
تضع الشركة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لتقديم طلبات الوظائف المتاحة في مجال المترو لعام 2024 بالخط الثالث، حيث يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة الوصول إليه بسهولة عبر الضغط على الرابط المخصص وسيتم ملء طلب التوظيف ببيانات الشخص المتقدم للوظيفة، والتي تشمل الآتي:
- الاسم بالكامل.
- رقم الموبايل والبريد الإلكتروني للتواصل.
- السن والمؤهل الدراسي.
- العنوان، بما في ذلك المحافظة والمنطقة.
- سنوات الخبرة السابقة في مجال ذات الصلة.
- وعند الانتهاء من ملء التفاصيل المطلوبة، يتم الضغط على زر إرسال طلب لإرسال الطلب للشركة حيث سيتم مراجعتها والنظر فيه لاحقًا من قبل فريق التوظيف المختص.
- كما توفر هذه الخطوة العملية وسيلة موثوقة وميسرة للراغبين في الانضمام إلى فريق العمل في شركة النقل العام مما يعزز فرص الحصول على الوظيفة المناسبة بسهولة ويسر.