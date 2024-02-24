“هتندم لو ضيعت المترو”.. قم بالتقديم الان على وظائف المترو”M” 2024 خط الكيت كات – العتبة – جامعة القاهرة.. اعرف الشروط واماكن العمل

يسر شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو الإعلان عن توفر وظائف المترو لعام 2024 و أصبحت هذه الفرص متاحة الآن للجمهور بكل سهولة ويسر حيث يمكن التقديم عليها بضغطة زر، من دون عناء البحث الطويل أو التقديم عبر روابط معقدة وتقدم الشركة فرص وظائف في قسم بيع التذاكر بالمحطات القريبة من بولاق الدكرور جامعة القاهرة، التوفيقية و وادي النيل وجامعة الدول بالخط الأخضر الثالث للمترو.

شروط وظائف المترو 2024

تضع الشركة شروطًا صارمة لتحديد مؤهلات المتقدمين لوظائفها المتاحة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يتعين على المتقدمين للوظائف المتاحة أن يكونوا قد حصلوا على شهادة تعليمية تفوق المستوى المتوسط، مما يعكس الحاجة إلى مستوى معرفي متقدم لأداء المهام المطلوبة.

كما يتعين أن لا يتجاوز عمر المتقدم للوظيفة الأربعين عامًا، مما يؤكد على الحاجة إلى شباب متحمس وطموح للمشاركة في رفعة الشركة.

يفضل للمتقدمين بطلب التوظيف في هذه المحطات أن يكونوا من سكان تلك المناطق، وذلك لتسهيل عمليات الانتقال وتحسين كفاءة العمل، إضافة إلى تعزيز الانتماء المجتمعي وتفاعل الموظفين مع البيئة المحلية.

طريقة التقديم على وظائف المترو 2024

تضع الشركة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لتقديم طلبات الوظائف المتاحة في مجال المترو لعام 2024 بالخط الثالث، حيث يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة الوصول إليه بسهولة عبر الضغط على الرابط المخصص وسيتم ملء طلب التوظيف ببيانات الشخص المتقدم للوظيفة، والتي تشمل الآتي: