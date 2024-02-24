هل سيتم إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان 2024؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين المصريين حول قطع الكهرباء المستمر يوميًا مع حلول شهر رمضان، هل سيتم إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان؟ وهذا ما أجابه اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأعرب عن خطة الدولة وجهودها في تحقيق التنمية المستدامة.

هل سيتم إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان؟

اجتمع يوم الخميس الموافق 21 من شهر فبراير 2024 مجلس الوزراء المصري وقد أسفر عن هذا الاجتماع الموافقة على وقف تنفيذ خطة أحمال الكهرباء وذلك خلال شهر رمضان المبارك وذلك من باب التيسير على المواطنين في شهر الصيام والقيام، حيث اشتكى العديد من المواطنين حول صعوبة مواجهة أعباء الكهرباء غير الموجودة مع الصيام والعمل معًا، وطالبوا بتقليل مدة قطع التيار أو منعها بشكل نهائي، لكن جاء القرار بوقف قطع التيار طوال شهر رمضان.

خطة أحمال الكهرباء في مصر وزيادة أسعار الشرائح

مع حلول فصل الصيف الماضي واجهت مصر ارتفاعًا كبيرًا في الأحمال الكهربائية، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف تزداد الأزمة سوءً، فقد كان الحل هو خطة تخفيف الأحمال في فترات مختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تزامن مشكلة أزمة الوقود وعدم توفير العملة الصعبة للحصول عليه من الخارج، لذلك استمرت الخطة حتى مع حلول الشتاء، وفيما هو قادم سوف يتم العمل على إيقاف الخطة بشكل نهائي مع حلول شهر رمضان.

كما أعلن سابقًا عن حدوث تعديل في أسعار شرائح الاستهلاك منذ بداية شهر يناير وذلك بجانب خطة الأحمال، وقد تم تأجيل هذا القرار 3 مرات لكي لا تتسبب في زيادة أعباء ميزانية الدولة، وهذا بهدف تقليل الخسائر الخاصة بقاطع الكهرباء، وهذا على لسان رئيس الوزاراء المصري.