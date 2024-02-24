“زغاريط من هنا للصبح”.. مفاجأة نارية صرف شهر مكافأة لجميع العاملين من الموظفين هؤلاء بمناسبة شهر رمضان.. يا بختهم الحلو

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة خطوة سخية وملفتة لتقدير جهود موظفيها و صرف شهر مكافأة لجميع العاملين تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024 و يأتي هذا القرار في إطار الاحتفال بشهر رمضان الكريم لعام 2024 ويعكس التزام الشركة بتشجيع الإنتاجية وتقدير الجهود المبذولة من قبل موظفيها خلال العام الماضي وهذا القرار يؤكد على روح المسؤولية الاجتماعية للشركة واهتمامها بمعايير العدالة والتقدير في بيئة العمل مما يعزز الروح المعنوية للعاملين ويعزز الانتماء والولاء للشركة.

شهر مكافأة لجميع العاملين من الموظفين في الشركة

أضافت الشركة وفقًا لمنشور لها ضوابط صرف المكافأة كما يلي:

صرف المكافأة من الراتب الأساسي تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024 وذلك تقديرا للأداء المتميز للعاملين خلال الفترة المحددة.

يتم صرف المكافأة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة على الأساسي في تاريخ 30 يونيو 2021.

يتم صرف المكافأة لجميع العاملين بمختلف أنواع التعاقد والخدمة بما في ذلك الدائمين والمؤقتين والمعارين و مستعدين للخدمة بالقوات المسلحة، والمستشارين المتعاقدين بشكل دائم.

لا يتم صرف المكافأة للعاملين الذين يتلقون إجازات بدون راتب خلال الفترة المحددة لصرف المكافأة.

يتم صرف المكافأة أيضًا للعاملين الذين تم إحالتهم للمعاش خلال العام المالي 2023-2024، وذلك وفقًا لمدة الخدمة التي قضوها في الشركة.

شهر مكافاة لهؤلاء الموظفين

وبناء عليه سيتم صرف المكافأة لجميع العمال والموظفين المتواجدين في الخدمة بناءً على الأساسي في يوم 30 يونيو 2021 كما سيتم تنظيم التسوية وفقًا لقرار الجمعية العامة وسيكون الصرف متاحًا لكل من العمال الدائمين وايضا المؤقتين والمعارين وأيضًا لأفراد القوات المسلحة الاحتياطيين والمستشارين المتعاقدين بشكل دائم ايضا لن يتم صرف المكافأة لأولئك الذين يستلمون إجازات بدون مرتب.