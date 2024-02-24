“ابطال النينجا”.. نزل الان تردد قناة MBC3 على نايل سات وعرب سات 2024 لمزيد من المتعة والتشويق.. شاهد وودي نقار الخشب HD!!

قناة MBC3 تعتبر وجهة مفضلة للأطفال في العالم العربي بفضل محتواها المميز الذي يسهم في تنمية مهاراتهم وتعليمهم بطريقة ممتعة وشيقة و تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والثقافية التي تلبي احتياجات الأطفال وتساعدهم على استكشاف عوالم جديدة ومؤخرًا، أعلنت القناة عن تحديث ترددها لتعزيز جودة البث، مما أثار اهتمام العديد من العائلات الراغبة في الاستمتاع ببرامجها المميزة.

كيفية ضبط تردد قناة MBC3

لضبط أجهزتكم لاستقبال التردد الجديد لقناة MBC3 على النايل سات ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى قائمة البحث في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر خيار البحث عن القنوات الجديدة أو التحديثات.

ادخل التردد الجديد لقناة MBC3 .

. ثم قم بتأكيد البحث وانتظر حتى اكتمال عملية البحث.

بمجرد الانتهاء ستظهر قناة MBC3 ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة MBC3 الجديد

للحصول على تردد قناة MBC3 الجديد يمكنك اتباع الخطوات التالية على جهاز الاستقبال الخاص بك، مع اختيار القمر الصناعي نايل سات:

أدخل التردد الجديد: 11559.

في خانة معدل الترميز، اكتب: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ على: 4/3.

اختر جودة البث: SD.

لضبط استقبال قناة MBC3 عبر القمر الصناعي Arabsat يمكنك اتباع الخطوات التالية بعناية: