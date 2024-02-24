زغاريد من هنا للفجر.. فرمان عاجل من الرئيس السيسي بتعجيل موعد استحقاق” العلاوات الدورية ” للموظفين + زيادة الحافز الاضافي للعاملين والمعاشات

تم نشر قرار جديد في الجريدة الرسمية بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 9 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للعاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما يتضمن القرار زيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقديم منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتوفير الرعاية الاجتماعية والمالية للمواطنين والعمال في مختلف القطاعات.

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

تنص المادة الأولى من القرار على استثناء الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية لهم ليكون في الأول من مارس سنة 2024 وتحدد نسبة هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 29 فبراير 2024 مع الحد الأدنى للعلاوة المستحقة هو 150 جنيهًا شهريًا وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي دون الإخلال بموعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية في يوليو سنة 2025.

موعد استحقاق العلاوات الدورية

أما بالنسبة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية فإن موعد استحقاق العلاوة الدورية لهم يعجل أيضًا ليكون في الأول من مارس سنة 2024 ويمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024،ك مع الحد الأدنى للعلاوة المستحقة هو 150 جنيهًا شهريًا وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من الأول من مارس 2024.