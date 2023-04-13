توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وسيلة سهلة وميسَّرة للاستفسار عن أسماء المستحقين للدعم الاجتماعي 2023، من خلال زيارة منصة مظلتي على الإنترنت أو موقع الوزارة، يعتبر الوصول لأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة سهلاً، فبإمكانك مشاهدة قوائم الرعاية الاجتماعية بشكل PDF، يمكن الحصول على التطبيق بكل سهولة من موقع الإنترنت المخصص، وتهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص المحتاجين من خلال تزويدهم بالإغاثة المالية والروحية، نقدم لكم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 كشوفـات pdf عبر منصة مظلتي، وكافة التفاصيل، تابعونا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل في العراق رابطاً للاستعلام عن أسماء الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تسهيل على المواطنين هذه الخدمة دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة الرسمي، يمكن للأفراد الذين تسري عليهم رعاية اجتماعية الحصول على المعلومات من خلال هذه الإجراءات.

سوف تُعلَن الوزارة عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة للعام ٢٠٢٣ في العراق، وهم يبلغون مجموعهم حوالي ٢١،٤٥٤ مواطن عراقي، تم زيادة عدد الأشخاص المستفيدين من الدفعة التاسعة للرعاية الاجتماعية للمساعدة في دعم الأسر في العراق، وبإمكانهم أيضًا التواصل من خلال منصة “مظلتي”.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 كشوفـات pdf عبر منصة مظلتي

تعتبر خدمة الرعاية الاجتماعية واحدة من الخدمات المهمة التي تقدمها الدولة للأفراد، حيث تعنى بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لكل فرد، ينبغي عليك دخول الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

قم بالاختيار بعد ذلك منصة مظلتي للحصول على الوجبة التاسعة. بعد ذلك، انقر على قسم الرعاية الاجتماعية. سيتم بعد ذلك عرض أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. ثم ادخل جميع معلومات المواطن العراقي. ثم قم بالنقر للاستفسار عن الأسماء الجديدة التي تمت إضافتها. في الخطوة التالية، يتم عرض أسماء المستفيدين والعاملين في الرعاية الاجتماعية في القائمة التاسعة.



شروط القبول بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وفقاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تم الإعلان عن المتطلبات المطلوبة للالتحاق ببرامج رعاية اجتماعية، حيث تضمنت هذه الشروط

أن يكون الشخص الذي يطلب الرعاية الاجتماعية مواطن عراقي مقيم في العراق، وألا يكون سنّه أصغر من سن المرأة التي تتقدم للحصول على الخدمة وهو 15 عامًا على الأقل، ولا يزيد سنّه عن 55 عامًا، ولا يمكن لأي رجل يطلب الرعاية الاجتماعية أن يكون أصغر من 18 عامًا أو أكبر من 60 عامًا، ولا يقبل طلبات الرعاية إذا كان المتقدم لهذه الخدمة قد استفاد سابقًا من خدمات اجتماعية أو تأمين صحي.