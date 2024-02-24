“هتاخد فوق 170 الف جنيه”.. فرمان رسمي من الحكومة زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024 لجميع موظفي القطاع الحكومى احسب فلوسك الجديدة هتبقا كام!!

بشأن زيادة مكافأة نهاية الخدمة في عام 2024 تأتي بمستجدات إيجابية تم الإعلان عنها بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث من المتوقع أن يستفيد المتقاعدون من زيادات جديدة تطبق اعتبارًا من شهر مارس 2024 , تفاصيل هذه الزيادات ومكافأة نهاية الخدمة لعام 2024 ستعلن بشكل رسمي من الحكومة وستتضمن معلومات محددة حول المبالغ المحسنة والشروط المطبقة عليها.

مكافأة نهاية الخدمة 2024

وفقًا للمصدر الحكومى يتم حساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالرقم 148 لعام 2019 ويحسب هذا المبلغ استنادًا إلى أجر شهري لكل عام من سنوات الخدمة، حيث يتم تقدير الأجر بناءً على الأجر الأساسي المحدد في القانون ببساطة يتم توجيه مكافأة لكل عام عمل يقابله أجر شهري, ومن جانبه قد وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قواعد لحساب مكافأة نهاية التقاعد للعاملين في القطاعين العام والخاص حيث يشير القانون رقم 12 لسنة 2003 إلى مواد أخرى تتعلق بحساب التقاعد.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024 لموظفي الحكومة

بعد الارتفاعات الجديدة وقبل الحسم المفروض بموجب القوانين والتعليمات الداخلية لكل جهة، يتجاوز مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الحد الأدنى للأجور بمبلغ 21,000 جنيه، يطبق هذا المقدار على الفترة التي قضاها الفرد في العمل وتصل إلى 5 سنوات، مع مراعاة الزيادات الحديثة، ويقدر الصافي بعد خصم قيمته 6,000 جنيه، بينما يرتفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة إلى 51,000 جنيه للأفراد الذين أمضوا 10 سنوات في الخدمة قبل التقاعد، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الداخلية ويتم حسابها تدريجيا حيث قيمتها 141 ألف جنيه للأفراد من قضو 25 عامًا في الخدمة بينما تصل فوق 170 الف جنيها للذين يقضون 30 عاما في الشركة وهكذا يتم حسابها.