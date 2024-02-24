𝕤𝕒𝕜𝕒𝕟𝕚.𝕤𝕒 | هل نزل الدعم السكني اليوم ؟ | موعد الدعم السكني فبراير 1445

ينتظر الجميع موعد الدعم السكني لشهر فبراير 2024 لما له من أهمية كبيرة لديهم، حيث يوفر لهم الدعم المسكن الأمن الذي يحلمون به ويسعون في إيجاده، سكني هو برنامَج مقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لموطني المملكة العربية السُّعُودية ليساعدهم في إيجاد السكن المناسب، ويقدم برنامَج سكني أيضا العديد من الخِدْمَات، ثم أن للبرنامج منصة إلكترونية يستطيع المستفيد الدخول عليها والحصول على جميع خدماته.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير 1445 وهل يتأخر الدعم هذا الشهر أم لا.

موعد الدعم السكني

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان موعد الدعم السكني الشهري على أن يكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلاد، وقد يتغير هذا الموعد بتقديم يوم أو تأخيره لظروف طرأت على هذا اليوم نحو عطلة رسمية أو يوم إجازة، وهذا هو المتعارف عليه لدى جميع المستفيدين من الدعم السكني.

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هل نزل الدعم السكني اليوم؟

لم ينزل الدعم السكني اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 وذلك لأن اليوم عطلة رسمية لدى جميع المصارف في المملكة العربية السُّعُودية، فهذا لا يسمح بوضع دعم سكني في المصارف اليوم لكي يتمكن المستفيدين من الحصول عليه، وقد اعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والرعاية لبرنامج الدعم السكني أن موعد الدعم سوف يتأخر يوم واحد عن موعده المعتاد، على أن يصرف جميع المستفيدين من الدعم في اليوم التالي الموافق 25 فبراير.

كم مبلغ الدعم السكني الجديد؟

يقدم برنامَج الدعم السكني خدمة باقات الدعم السكني والتي يحصل منها المستفيد على مبلغ دعم يتراوح بين 100 ريال إلى 150 ألف ريال حسب راتبه الشهري على أن يكون هذا المبلغ غير مسترد.

برنامَج الدعم السكني أكثر البرامج في السُّعُودية التي تسعى في تحقيق حلم كل سعودي، وقد بينا لكم موعد نزول دعم سكني الشهري وأهم ما يقدمه البرنامَج من خِدْمَات.