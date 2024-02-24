الأخضر نزل الارض..سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 24/2/2024 والبنوك

في ظل الأزمة الدولارية المصرية يبحث العديد من المصريين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 24/2/2024، حيث أن تلك الأزمة المصرية لها العديد من الأسباب الأقتصادية والتي ترتب عليها أرتفاع في أسعار المنتجات المصرية، وحدوث نقص حاد في المنتجات الأساسية كالأغذية والألكترونيات وغيرها من المنتجات التي تحتاج الي عملة أجنبية، مما جعل الحكومة المصرية تفكر في حلول لتوفير العملة الصعبة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 24/2/2024 في كافة البنوك والسوق السوداء واليك سعر الشراء والبيع للدولار:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي سعر بيع 30.75 وسعر شراء 30.95.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سعر بيع 30.82 وسعر شراء 30.95.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر بيع 30.75 وسعر شراء 30.85.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر بيع 30.85 وسعر شراء 30.95.

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر بيع 30.85 وسعر شراء 30.95.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي سعر بيع 30.85 وسعر شراء 30.95.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الأسلامي سعر بيع 30.90 وسعر شراء 30.95.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الأسكندرية سعر بيع 30.85 وسعر شراء 30.95.

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 48جنيهاً

أتجاهات الحكومة المصرية لحل مشكلة الدولار

تحاول الحكومة المصرية أيجاد بعض الحلول لحل الأزمة الدولارية المصرية وسنستعرض لكم أبرز الحلول:

أتجهت الحكومة الي الأستثمار في مدينة راس الحكمة في مرسي مطروح

مؤشر الدولار يواجه عائقا الآن بحركة التعاملات

مؤشر الدولار يواجه عائقا الآن أمام محاولة استئناف تخطي مستويات أعلى للوصول للمستهدف عند المستوى 105 نقاط، وفي انتظار تحقيق الاختراق المطلوب ليفتح ذلك باب الوصول نحو مستويات ومحطات إيجابية جديدة عند مستويات أعلى عند المستويين 105.50، 106 نقاط على التوالي.