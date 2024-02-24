𝕤𝕡𝕗.𝕘𝕠𝕧.𝕠𝕞 رابط تسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 عمان وحساب قيمة المنفعة وشروط الاستحقاق

أطلق صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان تسجيل في منفعة الأسرة 2024 والتي تهدف إلى مساعدة الأسر الأشد احتياجًا والذين يعانون من الفقر، حيث يقوم البرنامَج على تقديم دعم شهري لهذه الأسر، ويحدد هذا الدعم بناء على الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها، ثم إلى ذلك أضاف البرنامَج بعض الشروط والمعايير التي تحقق هدف البرنامَج في مساعدة المحتاجين.

نقدم لكم عبر موقع البديل الإخباري طريقة الاستفادة من منفعة دعم دخل الأسرة بداية من تحقيق الشروط ألى التسجيل في البرنامَج والحصول على الدعم.

تسجيل منفعة دخل الأسرة 2024 عمان

سجل في منفعة دخل الأسرة التي قدمها صندوق الحماية الاجتماعية في السلطنة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية عبر الرابط التالي: 𝖘𝖕𝖋.𝖌𝖔𝖛.𝖔𝖒. عبئ الاستمارة الإلكترونية على الموقع. يطلب منك لتعبئة الاستمارة الإفصاح عن الدخل والممتلكات والتراخيص والأنشطة الاقتصادية. تأكد من صحة البيانات وقم بتقديم طلب الدعم. سيتم مراجعة الطلب من قبل القائمين على الصندوق ومراسلتك.

الموقع الإلكتروني صندوق الحماية الاجتماعية

يوفر موقع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان العديد من الخِدْمَات الإلكترونية التي توفر كثير من التعب على المواطنين الذين يريدون الحصول على خِدْمَات الصندوق، ومن أهم هذه الخِدْمَات منفعة دعم دخل الأسرة التي يقدمها الصندوق ويوفر الحصول عليها من خلال موقع الصندوق الإلكتروني المذكور الرابط الخاص به أعلاه.

شروط منفعة دخل الأسرة

وضع صندوق الحماية الاجتماعية في السلطنة لشروط لابد من توافرها في المتقدم للحصول على الدعم، وتشتمل هذه الشروط على التالي:

أن يكون المتقدم عماني. في حالة المتقدمة أرملة عماني لا يشترط كونها عمانية، ولكن يشترط الإقامة في عمان. الدخل الكلي للأسرة لا يتجاوز الدخل المستهدف من قبل الصندوق. تقديم البيانات اللازمة والمفصح عنها في استمارة تقديم الطلب. التعاون مع الباحث الاجتماعي في حالة تطلب بحث اجتماعي والإفصاح له بجميع المعلومات.

كيف تحسب منفعة دخل الأسرة؟

تم وضع معادلة حسابية من قبل القائمين على تقديم منفعة دعم الدخل، وهي الجزر التربيعي لعدد أفراد الأسرة X (مضروب) 115 ريال عماني.

حيث يضم إلى أفراد الأسرة الزوج والزوجة والأبناء الذكور والإناث ومن شملتهم اللائحة التنفيذية في قانون الحماية الاجتماعية.

قدمنا من خلال مقالنا طريقة الحصول على منفعة دخل الأسرة من حيث طريقة التسجيل فيها وشروطها وقيمتها واهم ما يقدمه موقع صندوق الحماية الاجتماعية من خِدْمَات.