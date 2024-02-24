هبوط كبير.. في سعر الدولار في السوق السوداء 48 اليوم السبت 2024/2/24 والبنوك

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت بعد التراجع الكبير الذي شهده أمس عقب صفقة رأس الحكمة التي تم انعقادها، حيث بعد أن تم إعلان مجلس الوزراء عن هذه الصفقة الكبرى التي سوف تضخ استثمارات ضخمة بقيمة مالية كبيرة تصل إلى 35 مليار دولار، انخفض سعر الدولار بشكل مفاجئ مما أدى إلى ارتباك كبير ووقف التداول بين العملاء في السوق الموازي لعدم وجود أي استقرار في سعر الدولار هذه الفترة.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

تواصل العملة الأمريكية انخفاضها لليوم التالي بعد التراجع الذي شهدته منذ أمس، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت الموافق 24/4/2024 ليصبح بسعر 52 جنيهًا بعد أن استقر سعره في الأيام الماضية بحوالي 62 جنيهًا، وبذلك يكون هبط سعر الصرف في الـ 24 ساعة الماضية بنحو 10 جنيهات، وبالتوازي مع البنوك اليوم يعلن البنك المركزي استقرار الدولار ليستقر عند 30.90، كما أعلن أيضًا عن ارتفاع النقد الأجنبي.

يواصل الذهب أيضًا انخفاضه مع الهبوط الكبير للدولار، حيث انخفض هو الآخر ليصل عيار 21 وهو الأكثر تداولًا إلى 3300 جنيه بعد استقرار السعر بين 3500 و3600 جنيهًا الفترة الماضية مع ركود تام في عملية البيع والشراء.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهدت البنوك المصرية استقرار في سعر صرف الدولار والتي نستعرضها على هذا النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم السبت: يسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم: يسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: يسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: يسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار يواجه عائقا الآن بحركة التعاملات

مؤشر الدولار يواجه عائقا الآن أمام محاولة استئناف تخطي مستويات أعلى للوصول للمستهدف عند المستوى 105 نقاط، وفي انتظار تحقيق الاختراق المطلوب ليفتح ذلك باب الوصول نحو مستويات ومحطات إيجابية جديدة عند مستويات أعلى عند المستويين 105.50، 106 نقاط على التوالي.