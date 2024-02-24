“كشوفات PDF” اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية العراق 2024 موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq

في إطار سعيها الدؤوب لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية حيث تعد هذه المنصة خطوة إيجابية نحو تسريع عملية توزيع المساعدات، ضمانا لوصولها إلى مستحقيها ولا يقتصر برنامج الرعاية الاجتماعية على توزيع وجبات منتظمة للأسر والأفراد الفقراء، بل يُشكل مظلة شاملة توفر الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

تجرى عملية اختيار الأسر المستحقة للبرنامج بدقة وعناية فائقة، وذلك بناء على معايير محددة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. وتشمل هذه المعايير:

الدخل: حبث يتم تحديد مستوى الدخل الشهري للعائلة كمعيار أساسي لتحديد احتياجها للدعم.

الحالة الاجتماعية: حيث تؤخذ بعين الاعتبار ظروف العائلة الاجتماعية، مثل وجود أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو مرضى مزمنين.

الحالة الصحية: ويتم تقييم الحالة الصحية لأفراد العائلة، مع التركيز على الحالات التي تتطلب رعاية طبية خاصة.

ويراعى في عملية اختيار الأسر المستفيدة التشريعات والسياسات الاجتماعية في العراق، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في توزيع المساعدات.

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق

في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية منصة مظلتي الإلكترونية ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال خطوات سهلة للوصول إلى أسماء المستفيدين: