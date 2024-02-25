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القط والفأر هيموتك من الضحك.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات
قناة توم وجيري أطفال هي من أهم قنوات الأطفال التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج الطفولية والأفلام الكرتونية المميزة التي يعشقها الصغار والكبار، حتى أن القناة زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة نظرًا للمحتوى التي تقوم بإذاعة على مدار الساعة، وأصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري على النايل سات والعرب سات.
تردد قناة توم وجيري أطفال 2024
يمكن القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- بينما التردد الجديد لقناة توم وجيري يكون 12149.
- استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.
- بينما معامل الترميز يكون 27500.
- معامل تصحيح الخطأ يكون ⅚.
تردد قناة توم وجيري 2024 العرب سات
ومن السهل كذلك استقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي يكون عرب سات.
- إضافة إلى أن التردد يكون 11315.
- استقطاب القناة يكون أفقي.
- معامل الترميز فهو 27500.
خطوات استقبال قناة توم وجيري 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال 2024، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم التحكم بالريمود.
- ثم يتم التوجه إلى إعدادات القناة.
- القيام بإدخال التردد الجديد للقناة.
- ليتم بعدها تحديد القمر الصناعي فيما بعد.
- وعليه يتم الضغط على زر “بحث”.
- وفي النهاية سيتم استقبالها بكل سهولة، ومشاهدة جميع الأفلام والبرامج الكرتونية المختلفة التي تقوم بتقديمها.
محتوى قناة توم وجيري الجديد 2024
من أهم البرامج والأفلام التي تقوم قناة توم وجيري بتقديمها لشريحة كبيرة من المتابعين، ما جاء على النحو التالي:-
- أفلام توم وجيري والمغامرات الشقية.
- توم وجيري والأميرة.
- توم وجيري في المدرسة.
- سبونج بوب.
- مسلسل كابتن ماجد.
- حكايات عالمية.