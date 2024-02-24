“رمضان منور ولا على الشمعه”.. الحكومة تصدر فرمان نهائي بشأن حقيقة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك.. خلصت خلاص

أثارت تداولات الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة جدلاً كبيرًا بين المواطنين وذلك بسبب الشائعات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك كجزء من خطة تخفيف الأحمال وتضمن البيان الذي أصدره مسؤول في شركة الكهرباء القابضة في الساعات الأخيرة جدولاً لانقطاع التيار الكهربائي خلال هذا الشهر مؤكدًا أن التعليمات صدرت من الجهات المختصة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات وتم التأكيد على أنه لن يتم قطع التيار الكهربائي بعد هذه الأخبار المتداولة خلال شهر رمضان.

حقيقة انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك

تأكد المصدر المسؤول من أن جداول انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان لن يتم تظبيقها بمناسبة شهر رمضان، وكانت الخطة الموضوعة قبل الغائها كانت ستشمل جميع المناطق الريفية والحضرية في محافظات البلاد وتم توزيعها مسبقًا على جميع فروع شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في أرجاء مصر بما في ذلك شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، ومصر الوسطى، ومصر العليا.

حقيقة خطة تخفيف الأحمال في رمضان وانقطاع الكهرباء

وقد تم سابقا وضع خطة لتخفيف الأحمال وكانت ستبدأ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم، الموافق الإثنين 11 مارس 2024، وكان سيتم تنفيذ هذه الخطة يوميًا لمدة ساعة واحدة من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الخامسة مساءً لمدة 6 ساعات يوميًا وكان من المقرر أن تتم خلال فترة النهار فقط، مع توفير الكهرباء للمواطنين خلال ساعات الليل وأوقات الصلاة والطعام خلال شهر رمضان الا أنه تم الغاء كل هذه الخطط بفرمان من الحكومة ولن يتم قطع الكهرباء في رمضان.