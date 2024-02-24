شوفها عمالة تنزل ازاي .. أسعار الدواجن اليوم قبل حلول شهر رمضان المبارك 2024

في الحقيقة أنه عقب أن ثبت سعر الدولار بالبنك المركزي فتعد العملية المتعلقة بنزول أسعار الدواجن اليوم بجمهورية مصر العربية أمر مؤكد، إذ إن أسعار الفراخ ثبتت هذا اليوم السبت 24 من فبراير 2024، كذلك أن ذلك الاستقرار جاء تناقدًا في سعر الفراخ الأمهات التي توجد بالسوق، إذ إن دجاج الأمهات الأبيض جاء سعرها منخفض بنسبة تساوي 2 جنيه وذلك بالكيلو الواحد، وهذا على حسب التحديثات المتعلقة بالبورصة الخاصة بالدواجن، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم أسعار الدواجن بالتفصيل.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن اليوم 24 فبراير 2024م، حيث إنها سجلت ما يلي:

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم 24 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 90 و91 جنيه مصري للجملة، ويصل للمستهلك بحوالي 109 و112 جنيه مصري.

كما أن سعر الدواجن البلدي وصل اليوم 24 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 140 جنيه مصري للجملة، وكذلك يصل للمستهلك بحواي 145 جنيه مصري.

كذلك أن سعر الدواجن الساسو يصل للجملة حتى 109 جنيه مصري وأيضًا يصل سعرها للمستهلك حوالي 110 جنيه مصري.

هذا بجانب أن سعر الدواجن الأمهات يصل حتى 78 جنيه مصري للجملة، في حين يصل للمستهلك بحوالي 90 جنيه مصري.

سعر البانيه اليوم

إنه من أجل بحث العديد من الرياضيين عن الأسعار الخاصة بالبروتين، فإن سعر البانيه قد بلغ بمنافذ بيع الدواجن حتى 220 و230 جنيها مصري، وفيما يلي أسعار الوراك والكبدة المجمدة: