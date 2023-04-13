يتطلع كل من العملاء إلى البنوك للبحث عن شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة بعد رفع الفائدة 11٪ ، حيث أعلن هذان البنكان أخيراً عن نسبة ربح جديدة تصل إلى 11% لشهادات الادخار خلال فترة ثلاث سنوات، يُصرَف بشكل شهري ويمكن سحبه من خلال ماكينات الصراف الآلي، أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن إصدار شهادة ادخار جديدة بفائدة ثابتة 11٪ شهريًا، وتم توفير خدمة سحب الفائدة عبر ماكينات الصراف الآلي، يشتري بعض الأفراد شهادات مقابل مبلغ رمزي يبدأ من 500 جنيه في اليوم، تقدم البنك الأهلي شهادات ثلاثية لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لاكتساب هذه الشهادة يبدأ من 500 جنيه، وتصل نسبة فائدة إلى 18.5%.

شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة بعد رفع الفائدة 11٪

أتاح بنك مصر فرصة الحصول على شهادة ادخار بعائد ثابت لخمس سنوات، تصلح لجميع الأفراد. ويبلغ مدة شهادات ادخار بنك مصر خمس سنوات، والحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يبلغ 1200 جنيه، يبلغ الدخل الشهري حوالي 1000 جنيه وتتضاعف هذه القيمة في حال اكتساب شهادة بعائد سنوي، بالإضافة إلى ذلك، تُقدم لحامل الشهادة معدل عائد ثابت طوال فترة صلاحيتها ويُسدّد لصاحب الشهادة دفعات دورية شهرية أو سنوية، بمعدل فائدة يصل إلى 12.25٪ شهريًا و12.5٪ سنويًا.

لاحظ أن هذه الشهادات مخصصة لجميع المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا. تتوفر بقيمة 500 جنيه والحد الأقصى 2500 جنيه لكافة المصارف والفائدة هي 13٪، يقدم البنك شهادة القمة بنفس الشروط وبسعر فائدة يبلغ 19٪، ويتيح المصرف إمكانية استرجاع قيمة الشهادة كليًا أو جزئيًا بعد مرور 6 أشهر على تاريخ إصدارها، يحتسب استحقاق قيمة الشهادة المستردة وفقًا للأنظمة المتعلقة باسترجاع الأوراق المالية، وكذلك يمكن استخدام هذه الشهادات كضمان لطلبات الاقتراض.

طرق شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة

يمكن للمواطنين الحصول على شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي عبر شراءها من المواقع التالية.