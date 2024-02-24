بعد الانخفاض الواضح .. سعر الدولار اليوم السبت في السوق السوداء وذلك بعد إعلان الدولة صفقة رأس الحكمة

يبحث كثير من المستثمرين عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء حيث تعتبر أزمة الدولار أزمة عالمية يعاني منها المواطنون والمستثمرون ويتغير سعر الدولار يوميًا وفقًا لسياسة العرض والطلب مما يجعل ذلك أزمة للتجار والمستثمرين والمواطنين أيضًا حيث لا يمكن للمستثمر أن يواكب استثماراته في دولة تحتوي على أكثر من سعر للدولار مما يجعل من الأمر أزمة عالمية تهدد الاقتصاد المصري وتعمل الحكومة المصرية جاهدة إلى حل تلك الأزمة والوصول إلى حل جذري ينهي تلك المعاناة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

زادت معدلات البحث مؤخرًا عن سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء وفي إطار ذلك فقد تلقى اليوم السوق السوداء ضربة موجعة حيث إنه قد تراجع اليوم سعر الدولار لينخفض إلى 56 جنيهًا بدلا من 62 جنيهًا في السوق الموازية بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار مما يجعل ذلك ضربة قاسية للسوق الموازية تجبر الدولار ينخفض انخفاض واضح حيث تراجع لأكثر من 10 جنيهات و يواصل سعر الدولار في البنك الاستقرار ليصل إلى 30.90 جنيه وهذا بعد أن أعلن البنك عن رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليستمر السعر الرسمي للدولار في الاستقرار وتلك أول مرة يستمر سعر الدولار في الاستقرار لأكثر من 10 شهور وذلك في إطار محاولات الدولة المستمرة إلى حل الأزمة.

سعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك المصرية

يواصل الدولار اليوم في الاستقرار حيث وصل السعر الرسمي اليوم في البنوك إلى التالي :