اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 عموم المحافظات منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ترقب وانتظار كبير جداً من جانب المواطنين في كافة المحافظات العراقية المختلفة حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 والتي لم يتم الإعلان عنها من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى هذه اللحظة، فيسعى جميع المتقدمين في استخراج الكشوفات لمعرفة الاسماء المستحقة للحصول على الوجبة الأخيرة من الرعاية (الدفعة السابعة)، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال نتابع معكم كافة المستجدات بشأن إعلان الوزاة عن تلك الأسماء.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ستعلن وزارة العمل العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لجميع المستفيدين في كل المحافظات العراقية خلال الأيام القليلة القادمة ومن المتوقع أن يكون الإعلان مع نهاية شهر فبراير الحالي وقبل بداية شهر رمضان الكريم، حيث تُعد هذه المنحة أو المساعدة المقدمة من الوزارة للمواطنين العراقيون دعم كبير ومساعدة على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويستهدف هذا الدعم الأسر والأشخاص الأشد فقراً في العراق حيث يهدف إلى عيش حياة كريمة للجميع في العراق، ومن أجل الحصول على هذا الدعم يجب أن يتحلى المتقدم بمجموعة من الشروط وهي:-

أولاً يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بها. ألا يكون للمتقدم أي أصول أو عقارات غالية الثمن. يجب أن يكون المتقدم من الفئات المخصص لها الدعم والتي حددتها وزارة العمل. أن لا يكون المتقدم مستفيد من أي دعم أخر.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 يتعين على الراغب إتباع الخطوات التالية:-