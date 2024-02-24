“متاح هنا”.. اضبط تردد قناة الموصلية 2024 ALMawsleya الجديد علي النايل سات

يبحث الكثير من محبي متابعة الأخبار في العراق عن قناة الموصلية، وذلك باعتبارها إحدى القنوات الإخبارية الرائدة في العراق، حيث تتيح القناة للمشاهدين فرصة متابعة أحدث التطورات على الساحة المحلية والإقليمية، وتشتهر بتغطيتها الواسعة والموثوقة، إلى جانب ذلك، تقدم القناة محتوى متنوعًا يشمل البرامج التعليمية، والرياضية، والترفيهية، بالإضافة إلى الدراما العربية، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم تردد قناة الموصلية وكيفية ضبطه فتابعونا.

تردد قناة الموصلية العراقية 2024

تم تحديث تردد قناة الموصلية العراقية لعام 2024، حيث يمكنك الآن متابعة مجموعة متنوعة من البرامج الشيقة التي تُبث عبر هذه القناة بجودة ممتازة، عبر تفاصيل التردد الجديد التالية:

تردد قناة الموصلية: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: SD.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل قناة الموصلية العراقية على تلفازك

لضبط تردد قناة الموصلية العراقية على جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية: