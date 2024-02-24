أخيرًا ياعم قربت تصرف .. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة المقررة 50%

نوهت وزارة المالية حول جميع ما يخص موعد صرف مرتبات مارس 2024، وهذا عقب أن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار القرار الأخير الخاص به، وهذا بشأن الزيادة على كافة المرتبات المتعلقة بالموظفين، كما أن ذلك على حسب سلسلة من الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تكون مشتملة على زيادة المرتبات بالإضافة إلى المعاشات أيضًا وكذلك زيادة الإعفاء الضريبي، والتواريخ الرسمية لتطبيقها، وأيضًا موقف الأشخاص الذين يعملون بالقطاع الخاص.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

وزارة المالية في مصر أوضحت موعد صرف مرتبات مارس 2024 فقد قالت إنه سيتم الصرف في اليوم الذي سيكون موافق 21 من شهر مارس من السنة الجارية 2024، على أن يكون الصرف مستمر إلى اليوم الذي سيكون موافق السابع والعشرين من شهر مارس 2024م، ويستطيع المواطنين الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

جدول زيادة مرتبات شهر مارس

وزارة المالية أوضحت أن هناك زيادة برواتب شهر مارس القادم، كما أن الرئيس السيسي قال إن الحد الأدنى للأجور يكون ستة آلاف جنيه مصري، وتجدر الإشارة بأن هذه الزيادة تكون كالآتي: