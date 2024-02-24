نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 بالاسم والرقم الامتحاني جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا الوزاري

نتائج السادس المهني التمهيدي 2024، شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان وزارة التربية العراقية عن نتائج الدور التمهيدي لعدد من المراحل التعليمية مثل الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والابتدائي، ومن المترقب إعلان الوزارة عن نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 حيث ينتظر كافة الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن تلك النتائج بفارغ الصبر، وإليكم كل التفاصيل الخاصة بالموعد والخطوات اللازمة لاستخراج النتائج بسهولة.

نتائج السادس المهني التمهيدي 2024

حتى الآن لم يتم الإنتهاء من التصحيح والتدقيق لأوراق إجابات الطلاب حيث أشارت المصادر من داخل الوزارة إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات سيتم إعلان نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الوزاري، حيث كانت الاختبارات الخاصة بطلاب سادس مهني قد بدأت في اليوم الثامن من شهر فبراير “شباط” وانتهت في اليوم الخامس عشر 15 من الشهر نفسه، وبدأت أعمال التصحيح لكراسات إجابات جميع الطلاب فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة، وتعمل كنترولات التصحيح على قدم وساق لسرعة إعلان النتيجة لجميع الطلاب وكذلك تعمل بدقة كبيرة لضمان حصول الطلبة على حقوقهم كاملة.

استخراج نتائج سادس مهني الدور التمهيدي 2024

خلال الساعات القليلة القادمة ستكون نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 متاحة أمام جميع الطلبة والطالبات في كافة المحافظات العراقية المختلفة وسيتمكنوا من استخراجها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-