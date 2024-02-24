“امتى هناخد إجازة؟”.. جدول العطلات الرسمية في العراق لعام 2024

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن العطلات الرسمية لعام 2024م، حيث تشهد العراق في ظل تاريخها الغني وتنوعها الثقافي، على الاحتفال بمجموعة من الفعاليات والمناسبات الوطنية والدينية التي تمنح المواطنين فرصة للاستمتاع بالعديد من الأوقات الاستراحة والاجازات، وفي هذا المقال عبر موقع البديل، سنلقي نظرة على جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2024، بما في ذلك العطلات المدرسية المقررة للطلاب والمعلمين.

جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2024

تعد الإجازات في العراق فرصًا هامة للمواطنين العراقيين للاستمتاع بأوقات هادئة، وللاستراحة من ضغوط الحياة اليومية، حيث تتمتع العراق بتاريخ وثقافة غنية، مما يجعل هذه الإجازات فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية، ومن الإجازات الرسمية لعام 2024 في العراق:

يوم 1 كانون الثاني: رأس السنة الميلادية.

يوم 6 كانون الثاني: عيد الجيش العراقي.

يوم 5 آذار: ثورة الذكرى (في كردستان فقط).

يوم 6 آذار: اليوم الوطني للتسامح والتعايش.

يوم 21 آذار: عيد نوروز.

يوم 9 نيسان: ذكرى سقوط النظام الديكتاتوري (في كردستان فقط).

يوم 10 نيسان: عيد الفطر.

يوم 11 و12 نيسان: عطلة عيد الفطر.

يوم 1 أيار: عيد العمال.

من يوم 16 إلى يوم 19 حزيران: عطلة عيد الأضحى.

يوم 7 تموز: رأس السنة الهجرية.

يوم 14 تموز: ثورة 14 تموز.

يوم 16 تموز: يوم عاشوراء.

يوم 15 أيلول: المولد النبوي الشريف.

يوم 3 تشرين الأول: سيوافق العيد الوطني في العراق.

يوم 10 كانون الأول: يوم النصر.

يوم 25 كانون الأول: عيد ميلاد المسيح.

العطلات المدرسية في العراق لعام 2024