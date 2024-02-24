الان رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر الموقع الرسمي لمنصة مظلتي العراقية spa.gov.iq

يبحث كثير من المستفيدين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 حيث تعتبر المنحة المقدمة من الدولة هي من أهم برامج الدعم التي تساعد الشعب العراقي على حمل أعباء الحياة وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة حتى تساعد على رفع مستوى المعيشة في العراق وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أسماء الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وقد سهلت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عن طريق عدة خطوات الكترونية بشكل كاملة وتلك الخطوات هي كما يلي :

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي وذلك عبر الرابط التالي

ثم يتعين عليك الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية

ثم يتعين عليك الضغط على تحديد أسماء الرعاية الاجتماعية

ثم قم بادخال رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها ورقم الدفعة أيضًا

قم بإدخال المحافظة التابع لها ثم الضغط على أيقونة تنزيل ويمكنك بعدها الاستعلام إذا كنت من ضمنهم أم لا.

أهم شروط الرعاية الاجتماعية

وضعت الوزارة عدة شروط حتى تتأكد من وصول الرعاية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة للدعم ومن أهم تلك الشروط مايلي :