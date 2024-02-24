” دوروا معانا على لولو” الان ثبت تردد قناة وناسة للأطفال Wanasa TV عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024

تردد قناة وناسة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية، وقناة وناسة هي قناة تلفزيونية مصرية تعرض محتوى متنوع وجذاب للمشاهدين من مختلف الأعمار،و تأسست القناة عام 2007 وحققت شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتتميز قناة وناسة بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية ملائمة للأطفال والمراهقين،و يشمل المحتوى الذي تقدمه القناة الرسوم المتحركة، والألعاب التعليمية، والأغاني والمسابقات، والبرامج الحوارية والترفيهية التي تناسب جميع الفئات العمرية، ومن خلال التقرير التالى سنوضح الخطوات اللازمة من أجل الحصول على التردد الجديد لقناة وناسة بيبى وطريقة ضبطه على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة ويسر.

قناة وناسه بيبي 2024

أصبحت قناة وناسة وجهة مفضلة للعائلات والآباء والأمهات الذين يبحثون عن بيئة ترفيهية آمنة وتعليمية لأطفالهم. تعمل القناة على توفير محتوى يعزز التعلم والتربية الإيجابية والقيم الأخلاقية للأطفال، وذلك بفضل تنوع محتواها ورسائلها الإيجابية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تهتم بشؤون الأسرة والتربية والصحة والثقافة. تعمل هذه البرامج على توعية الجمهور وتوفير المعلومات والنصائح القيمة للآباء والأمهات في مختلف جوانب الحياة اليومية، يمكن مشاهدة قناة وناسة عبر التلفزيون المحلي في مصر والوطن العربي، وتوفر أيضًا بثها عبر الإنترنت على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة وناسه بيبي الجديد 2024:

القناة: قناة وناسة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11740.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة القمر عرب سات

القناة: وناسة.

اسمةالقمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بقناة وناسة: 11270.

المعدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة بيبي

قناة وناسة للأطفال تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وتعمل على تقديم محتوى غنائي يركز على القيم الإيجابية من خلال الأغاني التعليمية: