محمد إمام يطارد الجن والعفاريت.. شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل ”كوبرا ” أحد مسلسلات رمضان 2024

طرحت شركة“ MBC مصر ”الإعلان الرسمي لمسلسل“ كوبرا”، وذلك من خلال قناتها الرسمية على موقع“ يوتيوب”، وهو أحد مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

“ كوبرا ”مسلسل كوميدي ضمن مسلسلات رمضان 2024

ويدور مسلسل“ كوبرا ”في الإطار الاجتماعي الكوميدي حيث تتناول أحداثه صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه العديد من العقبات في حياته التي تضطره للعمل كدجال يطارد العفاريت وذلك في إطار من الكوميديا والتشويق.

فريق عمل مسلسل كوبرا

يشارك النجم محمد إمام في بطولة وأحداث مسلسل“ كوبرا ”كل من: منة فضالي، ومحمود عبد المغني، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وهشام إسماعيل، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وعلاء مرسي ومجدي كامل، وأحمد فتحي، ودنيا ماهر، والمسلسل من ألحان المهدي، ومؤلف المسلسل هو أحمد محمود أبو زيد، وكوبرا من إخراج أحمد شفيق.

الآن يمكنك أن تشاهد بالفيديو البرومو والإعلان الرسمي الخاص بمسلسل“ كوبرا ”للنجم محمد إمام – ضمن مسلسلات رمضان 2024

هذا ومن المقرر عرض مسلسل“ كوبرا ”في الموسم الرمضاني المقبل عبر قناة“ MBC مصر ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات الأخرى.

محمد إمام يعلق بلدنا جميلة معلقا على صورة من مسلسل كوبرا رمضان 2024

كما قام النجم محمد إمام بمشاركة صورة له ولفريق العمل من كواليس تصوير مسلسل كوبرا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق محمد إمام على تلك الصورة قائلا: «بلدنا جميلة، رأس البر، مسلسل كوبرا، رمضان 2024».

الآن تعرف على تردد قناة mbc مصر لمتابعة مسلسلات رمضان 2024

يمكنك تنزيل وتحميل قناة mbc مصر بجودة HD لمتابعة المسلسلات التي سوف يتم بثها على قناة مصر MBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.