موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الجولة 26 من الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد، بحث كبير جداً من جانب محبي كرة القدم في مصر والوطن العربي والعالم كله وبالأخص محبي الدوري الانجليزي عن موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري حيث أنها أصبحت واحدة من المباريات الكبرى والتي تشهد نديه وأداي استثنائي من كافة اللاعبين في الفريقين، حيث يسعى فريق ارسنال إلى تحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري ويتطلع إلى مقاربة الفارق بين نادي مان سيتي ثاني الدوري ونادي ليفربول متصدر جدول الترتيب، أما عن نادي نيوكاسل يسعى إلى عودة الانتصارات بعد التعادل في المباراة الأخيرة مع بورنموث.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد

نتعرف الآن على موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الجولة 26 من الدور الإنجليزي الممتاز حيث يتواجه الفريقان اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 عند تمام الساعة 22:00 العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة 23:00 الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب نادي أرسنال “ملعب الامارات”، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس المشفرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس حيث تعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم

بعد أن تعرفنا موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد التي ستقام اليوم ضمن مباريات الجولة 26 في الدوري حيث يشغل نادي أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ 55 نقطة من لعب 25 جولة حقق الفوز خلالها في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4، أما عن نادي نيوكاسل يونايتد فيمتلك 37 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب من لعب 25 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 10 مباريات، ويأتي جدول الترتيب كالآتي: