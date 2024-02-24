“شوفها كاملة”مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 على قناة الفجر الجزائرية…. وانتقام شديد من عثمان لعمران تيكين

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150، مازال هذا المسلسل التركي يتصدر قوائم البحث على مدار سنوات لما فيه من أحداث مشوقة وعرض أهم التفاصيل التي قد يراها المشاهد أنها صغيرة إلا أنها تسببت في شهرة ونجاح المسلسل على مدار سنوات عديدة، ليتجاوز مليارات المشاهدات في غصون ساعات قلبلة من عرضه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 على قناة الفجر الجزائرية …..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

في كل حلقة من حلقات مسلسل قيامة عثمان يسعى فيها صناع العمل على إبراز أدوارهم لكي يمتع مشاهديه ومتابيه من شتى أنحاء العالم، وذلك عن طريق عرض شيق للأحداث والصراعات التي قادها المؤسس عثمان لكي يحافظ على الدولة العثمانية ويرفع راية الإسلام والمسلمين ويقضي على أعدائه من المغول والتتار.

وفي الحلقة الماضية من المسلسل اكتشف عثمان خيانة تاج الدين وأنه كان يتحالف مع المغول وأراد أن يقضي على عثمان الذي قرر أن يقطع رأسه إلا أن الأمر لم يكن على هوى عمران تيكين الذي خاص حرباً على عثمان وقُتل فيها عدد كبير من جنود عثمان، الذي أمر على الفور بدفن جثثهم، على أن ينتقم لهم من عمران…. وهذا ما سوف تكشفه لنا الحلقات القادمة من المسلسل…..

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

ويُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية مساء يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، كما يعرض في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة بدون تقطيع أو تشويش على موقع قصة عشق يوم الخميس في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

تردد قناة الفجر الجزائرية