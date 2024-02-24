أخر تحديث.. طرق تحميل بيس 2024 للأجهزة الضعيفة مجانا من خلال المنصة الرسمية لشركة كونامي Football BES 2024

لعبه بيس من الألعاب الشيقة الممتعة الجديدة، حيث تعد اللعبة من احدث اصدار شركة كونامي ولعبة كرة القدم أيضًا، حيث إن هذه اللعبة توجد في العديد من المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه يمكن تحميل بيس 2024 للأجهزة الضعيفة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لذلك نوضح لكم خلال موقعنا الإخباري كيفية تثبيت اللعبة على الأجهزة الضعيفة.

تحميل بيس 2024 للأجهزة الضعيفة

تصدرت لعبة بيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من عشاق اللعبة للبحث عن تحميل بيس 2024 للأجهزة الضعيفة، حيث أن لعبة بيس من أبرز ألعاب كرة القدم التي يلعبها الملايين، وهذا لأنها من الألعاب التي تتميز بروح المنافسة مع العديد من الأصدقاء، لذلك نوضح اليكم تحميل لعبة بيس 2024 من خلال المنصة الرسمية لشركة كونامي بإتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر المنصة الرسمية التابعة لشركة كونامي من هنا. ثم قم بتحديد لعبة بيس 2024. بعد ذلك قم بتحديد نظام التشغيل المتعلق بجهازك سواء أكس بي، أو ويندوز، أو بابل. بعدها قم بإتباع باقي الخطوات المطلوبة على الموقع، وقم بتحميل بيس 2024.

ما هي متطلبات نظام تحميل لعبة 2024 على الأجهزة الضعيفة بعد التحديث؟

بعد ذكرنا إليكم خطوات تحميل اللعبة من خلال منصة شركة كونامي ، نذكر لكم متطلبات نظام التحميل لتشغيل اللعبة التي كشفتها مؤخرًا الشركة على منصات الحاسب، وهذه المتطلبات على النحو التالي:

لكي يتم تشغيل اللعبة بسهولة على جهازك يجب أن تكون ذاكرة رام 8 جيجا.

لا بد أن تتوفر مساحة تخزين أكثر من 50 جيجا.

يجب أن تكون كروت الرسومات المتعلقة بتشغيل اللعبة AMD Radeon Rx590، أو NVIDIA GeForce GTX 1060.

من الأفضل أن يكون المعالج 64 بت Intel Core i5-7600/ AMD Ryzen 5 1600.

يجب أن الشبكة ذات اتصال واسع النطاق.

أبرز التحسينات في لعبة بيس 2024

لعبة بيس 2024 من أبرز ألعاب كرة القدم المتوفرة على المنصة الرسمية “PlayStation Portable”، بالإضافة إلى أن هذه اللعبة تتميز بالكثير من المميزات والتحسينات التالية: