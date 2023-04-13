حمل pdf .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة 9 عبر molsa.gov.iq جموع المحافظات

خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث تقدم آلاف المواطنين في برنامج الدعم المقدم من الوزارة وذلك بسبب الركود والمشاكل الاقتصادية التي تمر بها الدولة، حيث استقبلت وزارة العمل ما يزيد عن 300,000 مواطن من أجل الحصول على هذه الرعاية الاجتماعية والمعروفة باسم الوجبة التاسعة، حيث تعتبر أحد المعونات التي يعتمد عليها بعض المواطنين للمعيشة خاصة مع اقتراب عيد الفطر، ونوضح اليكم خلال سطور التقرير الشروط اللازمة للقبول وخطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يبحث المواطنون بالعراق عن الأسماء التي تم قبولها في برنامج الرعاية الاجتماعية والتي يطلق عليها الوجبة التاسعة، حيث تصدر هذه الأسماء عبر منصة مظلتي الالكترونية والتي توفر للمواطنين تحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار والتقديم على برامج الرعاية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين.

وأكدت الوزارة بأنه بالفعل تم الإعلان عن الأسماء في صورة ملف pdf يمكن الاستعلام عنه من خلال المنصة، وأوضحت أيضا سيتم منح المستحقين المبالغ المالية في صورة ثلاث دفعات قيمة الواحدة منها 150 دينار عراقي حسب الموعد المحدد.

شروط القبول في المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد من الضوابط والشروط اللازم توافرها من أجل قبول المتقدمين وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص. بالنسبة للعمر الرجال (18-60 عاما) والسيدات (15-55 عاما). يجب أن يكون ذات دخل شهري ضعيف أو من الأسر ليس لها عائل أو بها أشخاص ذات إعاقة جسدية. ألا يكون حاصلا على معونات أو مساعدات أو تأمين في وزارة الشئون الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يستطيع أي شخص متقدم بطلب المشاركة معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية (الوجبة التاسعة) بسهولة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية: