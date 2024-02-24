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فرحي أطفالك وخليهم يتسلوا.. تردد قنوات أطفال MBC3، أجيال، كوجي، سمسم، طيور الجنة
قنوات الأطفال هي من أكثر المواضيع بحثًا في العديد من مختلف الدول العربية، إضافة إلى أن أهمها تتمثل قنوات MBC3 وأجيال، وقناة سمسم وطيور الجنة، والعديد من قنوات الأطفال الأخرى التي يرغب العديد من الأشخاص والمتابعين في استقبالها، ويمكن التعرف على هذه الترددات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة كوجي أطفال 2024
جاء تردد قناة كوجي أطفال 2024، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- تردد قناة كوجي يكون 11096.
- معدل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ يكون 6/5 .
تردد قناة سمسم 2024 أطفال
ويمكن استقبال التردد الجديد لقناة سمسم أطفال، كما على النحو الأتي:-
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- التردد يكون 11334.
- معدل الترميز يكون 27500.
- استقطاب القناة هو أفقي.
تردد قناة سات 7 كيدز 2024 الجديد
كما يمكن استقبال قناة كيدز أطفال 2024 الجديد، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد هو 11353.
- معدل الترميز هو 27500.
تردد قناة MBC3 2024 أطفال
ويسهل العمل على استقبال قناة MBC3 وفقًا للمعلومات الأتيه:-
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- التردد هو 11470.
- معدل الترميز هو 27500.
خطوات استقبال قنوات الأطفال على النايل سات
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قنوات الأطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم التحكم بالريمود.
- الدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر.
- ليتم ادخال التردد الجديد للقناة.
- تحديد القمر الصناعي.
- الضغط على زر “بحث”.
- ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.