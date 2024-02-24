“إبسط هتقبض قبل رمضان!” موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وهل ستصرف بالزيادة الجديدة أم لا؟

إن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 يشغل بال الآلاف من المتقاعدين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية حيث يسعون إلى ما معرفة ما إن كان الصرف قبل شهر رمضان أم لا، حيث اقترب شهر رمضان المبارك ويرغب الجميع في معرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لشراء اللوازم والاحتياجات الخاصة بهذا الشهر المبارك وهل سيتم الصرف بالزيادة الجديدة أم لا، وهذا ما سنتناوله سوياً في خلال السطور القادمة من هذا المقال.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لكافة المتقاعدين في الدولة حيث سيتم بدء صرف المعاشات في يوم 1 مارس 2024 بإذن الله، وهذا يعني أنه سيمكن للجميع الصرف قبل بداية شهر رمضان الكريم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف المعاشات من خلال فروع البريد المصري أو بنك ناصر الاجتماعي وشركة فوري أو من خلال ماكينات الصرافة الآلية ATM.

هل معاشات شهر مارس تصرف بالزيادة الجديدة؟

شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدة قرارات من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وجود زيادات جديدة في المعاشات وذلك لحوال 13 مليون مواطن وذلك من أجل المساعدة في ظل الظروف الراهنة والتخفيف عن كاهل المواطن والمساعدة على ظروف الحياة، وجاءت الزيادات على النحو التالي:-

زيادة المعاشات للمواطنين بزيادة 15%.

كذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% للمستفيدين..

ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بداية من شهر مارس 2024 وفقاً لما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.