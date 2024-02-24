“الذهب رخص خالص ياجماعه”.. انخفاض جنوني يضرب اسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير.. قوم يلا هات الشبكة واتجوز..!!

يعتبر سوق الذهب من أهم الأسواق التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها يومياً فمن المعروف أن سعر الذهب يتأثر بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب، الأحداث السياسية الاقتصادية والاستثمارية هذا وأسعار الذهب اليوم قد تكون متغيرة باستمرار فهي تتأثر بالكثير من العوامل يتم تحديد سعر الذهب بالدولار الأمريكي للأوقية الواحدة وهذا السعر يحدد بناءً على العرض والطلب في السوق العالمية تقوم العديد من الدول بتحديد أسعار الذهب بناء على هذا السعر العالمي في هذا المقال سوف نتحدث مع حضراتكم عن اخر الاخبار والاسعار التي وصل استقر اليها الذهب في كافه الاسواق المصريه وايضا سوف نتعرف على سعر الجنيه الذهب فقط تابعو معنا

اسعار الذهب

تم الاستقرار في سعر الذهب اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 حيث لم يشهد أي تغير جوهري في بداية فترة التعاملات بعد الانخفاض الأخير الذي شهده يوم أمس يُلاحظ أن السوق شهدت تراجعًا متتاليًا لأسعار الذهب بعد الإعلان عن الصفقة الكبرى لمشروع رأس الحكمة حيث تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 165 جنيهًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة الماضي.

اسعار الذهب اليوم

تقرير أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 يظهر استقرار سعر الذهب عيار 24 عند 3697 جنيها فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3235 جنيها وفيما يتعلق بعيار 18 فقد استقر سعر الذهب عند 2773 جنيها وأما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد بلغ نحو 25880 جنيها في اليوم نفسه.