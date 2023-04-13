استقبل فورا.. تردد قناة الكاس المفتوحة 2023 AL KASS لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية بصوت أشهر المعلقين

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023، الالاف من الجماهير العربية يبحثون عن تردد قناة الكاس المفتوحة 2023 AL KASS لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية التي يشارك فيها عدد من أكبر الأندية ويتنافسون على الفوز باللقب، وتقام البطولة العربية على أراضي المملكة السعودية، ومن القنوات التي ستقوم بنقل تلك البطولة قناة الكأس المقتوحة على النايل سات من خلال استديوهات تخليلة ضخمة، والآن سنضع بين أيديكم تردد قناة الكاس الجديد.

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023

من خلال ضبط تردد قناة الكاس المفتوحة 2023 يمكنك متابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية في الأوقات المحددة لها، حيث تقوم قناة الكاس بعمل تغطية حصرية وشاملة كافة مباريات البطولة من خلال استديو تحليلي يضم نخبة من كبار النجوم والمحللين لتحليل مجريات اللقاء وأداء اللاعبين والحكام، كما تقوم قناة الكاس بتقديم باقة متنوعة من البرامج الرياضية الممتعة التي تناقش كل ما يطرأ على ساحة المستطيل الأخضر، وقد انطلقت قناة الكأس على الفضائية منذ عام 2003، وخلال وقت وجيز تمكنت من تكوين قاعدة شعبية كبيرة.

ترددات قناة الكاس الجديدة 2023

والآن مع تردد قناة الكاس الجديد 2023 على كافة الأقمار الصناعية:

تردد قناة الكأس على نايل سات 2023:

التردد: 11919.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس على عرب سات 2023:

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكاس الرياضية على سهيل سات 2023:

تردد القناة: 10770.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج قناة الكاس القطرية

وتعد قناة الكاس القطرية أحد أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي حاليًا، فهى مُتخصصة في عرض المحتوى الرياضي على مدار اليوم