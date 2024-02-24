“حضر نفسك علشان تصرف”1000 جنيه منحة العمالة منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

باتت منحة العمالة منتظمة 2024، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم والذي تستعد له الأمة الإسلامية من شراء مستلزمات وسلع غذائية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والشروط اللازمة…..

منحة العمالة منتظمة 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي تعد كطوق نجاة لعدد كبير من المواطنين خاصة عمال اليومية والعاطلين عن العمل، وأكد وزير القوى العاملة أنه يمكن للمواطنين التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الانترنت .

اضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تسجيل”.

بعد الإنتهاء من هذه الخطوات تكون قد انتهيت من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، في حالة الموافقة على الطلب سوف تصلك رسالة تؤكد حصولك على 500 جنيه مقدمة من وزارة القوى العاملة، والتي يمكن صرفها من الأماكن التالية :

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

مكاتب البريد المصري .

ماكبنات الصراف الآلي.

فروع البنك الزراعي .

المحافظ الالكترونية التابعة لشركات المحمول.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة