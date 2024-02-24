من هُنـــا .. رابط الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي بالأردن والمتطلبات اللازمة 2024 عبر موقع ديوان الخدمة المدنية

في الحقيقة أن رابط الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي بالأردن يعتني بالوصول إليه عدد هائل من الأشخاص الذين يبحثون عن عمل بالقطاع الحكومي، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة في الأردن تقوم بتقديم الخدمة المتعلقة بالترتيب التنافسي لهؤلاء المواطنين، ومن الممكن أن يتم التقديم للتعرف على تلك النتائج المتعلقة بالترتيب التنفسي من خلال الموقع الخاص بديوان الخدمة المدنية الإلكتروني وتجدر الإشارة بأن الحكومة تقوم بتوفير كل الإرشادات والمستندات اللازمة التقديم الطلبات بصورة صحيحة، وبشكل كامل وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك النتيجة وأيضا شروط ومتطلبات الاستفادة من هذه الخدمة الخاصة بالديوان الأردني.

رابط الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي بالأردن

قامت الحكومة في دولة الأردن بالتنويه بشأن أنه من الممكن لكل الأشخاص المتقدمين أن يطلعوا على الترتيب التنافسي المتعلق بهم لسنه 2024 الحالية عن طريق السير على النقاط الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني المتعلق بديوان الخدمة المدنية في الأردن من هنا.

كتابة الرقم الوطني بشكل صحيح.

إدخال رقم الهوية بصورة صحيحة في المكان المخصص له.

انتقاء تاريخ الميلاد المتعلق بالمتقدم.

النقر على أيقونة الدخول.

متطلبات الحصول على خدمه الديوان الأردني

لقد بين الموقع الخاص بالديوان الوطني أن الاستفادة من الخدمة لا يحتاج سوى أن يكون هناك عدة مستندات لازمة منها البطاقة الشخصية للمواطن، وليس هناك معايير أو ضوابط أخرى إضافية وهذا يكون في حيز سعي الحكومة الأردنية لتيسير الإجراءات على الأشخاص بشأن التقديم في تلك الخدمة، كذلك أن الخدمة تكون جزءا من الجهود التي تتعلق بالحكومة في الأردن لكي يتم جعل الخدمات الحكومية أفضل، وتيسير الإجراءات الإدارية، إذ إنها تكون بالسعي لإتاحة البيئة إلكترونية تجعل الأشخاص يستطيعون الوصول السريع لمختلف الخدمات بغير مشقة أو عناء.