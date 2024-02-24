“الدولار ينهار بشكل لايعقل”.. انخفاض شديد يضرب اسعار الدولار اليوم السبت 24 فبراير… اتجنن على الاخر خلاص.!!

تحدثت الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان حول العالم عن ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي وكانت الأسواق السوداء أحد الوجهات المعتادة التي يتجه إليها الكثيرون لشراء العملات الأجنبية بأسعار مرتفعة يتميز سوق العملات السوداء بعدم وجود قوانين صارمة تحكم عمليات تداول العملات مما يسمح للباعة والمتداولين بتحديد الأسعار بناءً على الطلب والعرض مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وفي الوقت الحالي تشهد الكثير من البلدان ارتفاعاً في سعر الدولار الأمريكي على أسواق العملات السوداء وذلك بسبب عدة عوامل منها الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالمنطقة تعتمد العملات الوطنية في العديد من الدول على سعر الدولار الأمريكي في تحديد قيمتها مما يعني أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

سعر الدولار في السوق السوداء

من خلال البحث المكثف حول أسعار العملات في السوق السوداء بمصر في هذا اليوم وجدت أن سعر الدولار الأمريكي يبلغ 54.00 جنيه للبيع و 54.20 جنيه للشراء.

اسعار بعض العملات الاخرى

يُعادل سعر صرف اليورو 58.46 جنيه للبيع و 58.96 جنيه للشراء، بينما يبلغ سعر الريال السعودي 14.38 جنيه للبيع و 14.58 جنيه للشراء أما سعر الدرهم الإماراتي فيبلغ 14.69 جنيه للبيع و 14.89 جنيه للشراء، وسعر الريال القطري يساوي 14.82 جنيه للبيع و 15.02 جنيه للشراء بالنسبة للدينار الكويتي فإن سعره يبلغ 175.32 جنيه للبيع و 180.32 جنيه للشراء.

اسعار العملات في البنك المركزي