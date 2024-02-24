“جمالك يهمنا” .. تردد قناة الصحة والجمال 2024 Al Seha Waljamal TV على النايل سات

تبرز قناة الصحة والجمال كواحدة من القنوات الحديثة والمتميزة التي حققت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، نظرًا لاهتمامها البالغ بكل ما يتعلق بالمرأة العربية، تتميز القناة بتقديم نصائح ومعلومات ثقافية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتطوير فكر وعقل المرأة العربية، من خلال محتواها المتنوع تسعى القناة إلى تمكين المرأة وتحفيزها على الاهتمام بصحتها وجمالها.

تردد قناة الصحة والجمال على النايل سات

يمكنك ضبط جهاز استقبال الإشارة الخاص بك للتمتع بمشاهدة قناة الصحة والجمال عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك باستخدام الإعدادات التالية:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

نبذة عن قناة الصحة والجمال

تعتبر قناة الصحة والجمال واحدة من القنوات البارزة حديثًا في الساحة الإعلامية، حيث تركز على تقديم محتوى متخصص يهتم بالصحة والجمال لدى المرأة العربية بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، تبرز القناة بدورها في تقديم حلول فعّالة للقضايا التي تشغل بال النساء، وتقدم استشارات طبية يومية عبر شاشتها.

طريقة ضبط تردد قناة الصحة والجمال

قم بضبط هذه الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك لضمان استقبال إشارة القناة بشكل واضح مما يمكنك من متابعة محتوى القناة بجودة عالية وبدقة صورة متميزة باتباع هذه الخطوات:

ابدأ بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الريسيفر الخاص بك.

اختار خيار التركيب أو التثبيت.

ومن ثم اختاري التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي يبث عليه قناة الصحة والجمال، وفي هذه الحالة سيكون القمر الصناعي نايل سات.

أدخل تردد قناة الصحة والجمال في الحقل المخصص للتردد.

بعد إكمال إدخال البيانات، انقر على زر البحث حتى يقوم الريسيفر بالبحث عن القناة.

قم بحفظ الإعدادات بالضغط على زر الحفظ (Save)، وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

بهذه الطريقة يمكنك ضبط تردد قناة الصحة والجمال بنجاح على جهاز الريسيفر الخاص بك.

برامج قناة الصحة والجمال