“الحديد ولع من تاني ياجدعان”.. ارتفاع جنوني يضرب اسعار الحديد اليوم السبت 24 فبراير.. محدش هيعرف يبني تاني خلاص..!!

تعتبر صناعة الحديد واحدة من أهم الصناعات التي تسهم في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي للدول حيث يستخدم الحديد في مجموعة واسعة من الصناعات مثل صناعة البناء والبنية التحتية وصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ولذلك، يلعب سوق الحديد دورا حيويا في عمليات التجارة الدولية والنمو الاقتصادي وتتأثر أسعار الحديد بعوامل عدة منها العرض والطلب على الصعيدين العالمي والمحلي وكذلك تكاليف الإنتاج وتكلفة الشحن والنقل وفي ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها العالم يصبح من الضروري متابعة تطورات أسعار الحديد بانتظام للحفاظ على استقرار الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

اسعار الحديد اليوم

تم تسجيل سعر الطن الاستثماري للحديد عند 56550 جنيه مع زيادة تبلغ 2421 جنيه بالمثل تم تسجيل سعر الطن لحديد عز عند 57615 جنيهًا، مع زيادة تبلغ 1428 جنيه ووفقًا لبيانات الشركة المنشورة على موقعها الإلكتروني فقد سجل سعر الطن لحديد التسليح بما في ذلك الأطوال واللفائف شاملًا ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع مبلغ 53521 جنيه خلال جلسة التداول اليومية مقارنة بمبلغ 49921 جنيه قبل الانخفاض وتصل الأسعار الاسترشادية لبيع الجملة إلى 54859 جنيه للطن مع تسليم أرض المخزن بزيادة قدرها 3690 جنيه بينما تصل الأسعار الاسترشادية لبيع التجزئة إلى 51718 جنيه للطن مع تسليم أرض المخزن، بزيادة قدرها 3729 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم

تم تسجيل سعر طن الأسمنت الرمادي عند 2260 جنيه متراجع بمقدار 100 جنيه وفيما يلي تسجيل أسعار بعض أنواع الأسمنت الأخرى

أسمنت النصر 2030 جنيه للطن.

أسمنت الممتاز 2100 جنيه للطن.

أسمنت العسكري 2000 جنيه للطن.

أسمنت التعمير 2120 جنيه للطن.

أما بالنسبة لأسعار أنواع أخرى من الأسمنت