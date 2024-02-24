” ليلل نهار شغالة” ثبت الان تردد قناة طيور بيبي 2024 وشاهد  أمتع البرامج على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية 2024، حيث تعد قناة طيور الجنة بيبي، واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج والأغاني الموجهة للأطفال في مراحل تكوينهم الأولى ، ومنذ أن تأسست القناة، اكتسبت شعبية كبيرة على مر السنوات بفضل محتواها المميز والمتنوع الذي يجمع بين التسلية والتعليم، وتعتبر طيور بيبي مصدرًا رئيسيًا لتعلم الأطفال في سن مبكرة، حيث تقدم برامج تعليمية تساعدهم على تطوير مهاراتهم اللغوية والحسابية والاجتماعية، و تتنوع البرامج بين الأناشيد والقصص والألعاب التفاعلية، وتعتمد على أساليب تعليمية مشوقة ومبسطة تناسب قدرات الأطفال الصغار.

أهم برامج قناة طيور الجنة بيبي 2024:

قناة طيور بيبي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية المشهورة التي تستهدف الأطفال في مراحلهم المختلفة، وفيما يلي بعض البرامج التعليمية المعروفة على قناة طيور بيبي:

1. برنامج “طيور الجنة”: يعتبر أحد أبرز البرامج الشهيرة على القناة، حيث يقدم مجموعة من الأناشيد والقصص التعليمية الممتعة التي تعزز القيم الإسلامية وتعلم الأطفال الأساسيات الدينية.

2. برنامج “ألوان وأشكال”: يركز على تعليم الأطفال الألوان والأشكال الأساسية من خلال أنشطة تفاعلية ومسلية، مثل التلوين وترتيب الأشكال.

3. برنامج “الأرقام والعد”: يساعد الأطفال على تعلم الأرقام والعد من خلال أنشطة تفاعلية تشمل العد التصاعدي والتنازلي وتمييز الأعداد.

4. برنامج “حروف الهجاء”: يهدف إلى تعليم الأطفال الحروف الهجائية العربية وكيفية نطقها وكتابتها من خلال أنشطة مثل تكوين الكلمات والقراءة الأولية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيورالجنة: 11274.

المعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنه القمر الصناعي عرب سات:

التردد القناة: 11310.

معمل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة طيور الجنه القمر الصناعي عرب سات

من أهم البرامج الترفيهية المقدمة من قناة طيور الجنة لمختلف الفئات العمرية وأهمها ما يلي: برنامج أخبار الدار، و طيور الجنة، وبرنامج الرياضة، الرسام الصغير، أنا أحبكم، الكواليس، ولذلك حازت قناة طيور الجنة بيبي عبر جميع الأقمار الصناعية على اهتمام كبير من قبل الجميع.