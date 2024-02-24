الآن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بالزيادة الجديدة عبر منصة الرسمية لهيئة التأمينات الاجتماعية nosi.gov.eg

يبحث العديد من المستفيدين عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي تساعد ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة على حمل أعباء المعيشة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

سهلت وزارة التضامن الاجتماعي الوصول والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إتباع عددٍ من الخطوات ومن أهم تلك الخطوات ما يلي :

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة هيئة التأمينات وذلك عبر الرابط التالي

الضغط على أيقونة تكافل وكرامة الظاهرة على الواجهة الرئيسية

يتعين عليك بعدها إدخال الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا

ثم يتعين عليك إدخال اسمك في الخانة الظاهرة

ثم يتعين عليك بعدها إدخال تاريخ ميلادك وفي الخطوة الأخيرة يتعين عليك الضغط على استعلام

زيادة معاشات تكافل وكرامة

زادت التساؤلات مؤخرًا عن مبلغ زيادات معاش تكافل وكرامة وذلك بعد أن أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاشات برامج الدعم المقدمة من الدولة بنسبة 15% فإن معاشات تكافل وكرامة ستزيد بداية من شهر مارس القادم وتمت زيادة معاشات تكافل وكرامة لتكون كالتالي :