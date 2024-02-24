“درامــا رمضــان 2024” قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية وأبطال العمل والقنوات الناقلة

قائمة مسلسلات رمضان 2024، أيام قليلة جداً تفصلنا على بداية شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات ويبحث الكثير من محبي الدراما في مصر والوطن العربي عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 من أجل الاستعداد لهذا الموسم من السباق الرمضاني وتحديد المسلسلات التي سيتابعونها، حيث تشهد دراما رمضان هذا الموسم مشاركة مجموعة مميزة من أبرز وألمع نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن خلال هذا المقال عبر موقع البديل نقدم لكم قائمة بأفضل المسلسلات التي ستتابعونها في هذا الموسم فتابعوا معنا.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

تشهد قائمة مسلسلات رمضان 2024 لهذا الموسم مجموعة مميزة من أبرز المسلسلات حيث يشارك مجموعة من أبرز النجوم (يحيى الفخراني – كريم عبد العزيز – شيكو – خالد النبوي – أحمد زاهر – أمير كرارة – أحمد السقا – طارق لطفي – آسر ياسين – صلاح عبد الله – محمود البزاوي – نضال الشافعي – هاني رمزي – غادة عادل – حمادة هلال – ياسر جلال – مصطفى شعبان – غادة عبد الرازق – أكرم حسني – أحمد العوضي – نيللي كريم – سمية الخشاب – إياد نصار – أحمد مكي – حسن الرداد – هشام ماجد – محمد رمضان – سوسن بدر – هاني سلامة)، وغيرهم العديد من الفنانين في سباق دراما رمضان 2024، ونقدم لكم قائمة بأبرز المسلسلات، كالآتي:-

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز – فتحي عبد الوهاب – أحمد عيد

تدور أحداث المسلسل في سياق تاريخي. مسار إجباري بطولة أحمد داش – بسمة – عصام عمر

تدول احداث المسلسل في سياق الإثارة والتشويق. بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة – أحمد رزق – محمد لطفي – ميرنا جميل

تدور أحداث المسلسل في سياق الأكشن. بدون سابق انذار بطولة آسر ياسين – نبيل الحلفاوي – عائشة بن أحمد – نهال عنبر

تدور أحداث المسلسل في سياق مشاكل بين زوج وزوجته. عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني – والفنان القدير صلاح عبدالله – جومانا مراد – سما ابراهيم

تدور أحداث المسلسل في سياق دراما اجتماعية. امبراطورية م بطولة خالد النبوي – نشوى مصطفى – حلا شيحة – محمود حافظ

تدور أحداث المسلسل في سياق اجتماعي. خالد نور وابنه نور خالد بطولة شيكو – كريم محمود عبد العزيز – دنيا ماهر – آية سماحة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي. العتاولة بطولة أحمد السقا – باسم سمرة – طارق لطفي – مي كساب

تدور أحداث المسلسل في سياق الصراع والانتقام. بدون مقابل بطولة هاني رمزي – عمرو عبد الجليل – وفاء عامر – داليا البحيري

تدور أحداث المسلسل في سياق الدراما. المداح 4 (أسطورة العودة) بطولة حمادة هلال – هبة مجدي – أحمد بدير – سهر الصايغ

تعودنا على هذا المسلسل في كل سباق رمضاني وتدور أحداثه في سياق رعب.

خريطة مسلسلات رمضان 2024

نقدم لكم قائمة مسلسلات رمضان 2024 مجموعة من أفضل المسلسلات:-